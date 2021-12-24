Большинство украинцев в энергокризисе обвиняют Зеленского и его власть – опрос

7% опрошенных обвиняют местные власти, 23% – кризисную ситуацию на мировых рынках энергии и газа.

Восстановление поставок электроэнергии из Беларуси 45% респондентов считают "результатом дилетантизма власти, которые не подготовили Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны", еще 14% – недопустимым шагом и предательством национальных интересов, а 32% – вынужденным шагом.

Инфографика: razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.