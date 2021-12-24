НКРЭКУ приблизила ценовые ограничения на электроэнергию для трех областей на западе к уровню остальной Украины – СМИ

Причина такого шага – рекордный рост цен на уголь и газ, из-за чего производители во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вынуждены работать ниже реальной себестоимости, отмечает агентство.

"Ценовые ограничения в ночные часы ослаблены на 10% – с 1500 до 1650 грн/МВт-час, в дневные – на 20% с 2500 до 3000 грн/МВт-час. Ценовые ограничения в западных регионах по-прежнему остаются ниже, чем в остальной части Украины. В объединенной энергосистеме Украины они составляют 2000 грн/МВт-час ночью и 4000 грн/МВт-час днем. Свое решение НКРЭКУ обосновала рекордными ценами на уголь, которые достигли 169 долларов/тонн, а на газ – 36 000 грн/тыс. м3", – отмечает "РБК-Украина".