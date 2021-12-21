"Нафтогаз Тепло" будет внедрять диверсификацию топлива на объектах теплоэнергетики

В "Нафтогаз Тепло" отметили, что в каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости Фото: rbc.ua

"НАК "Нафтогаз" получит шесть государственных ТЭЦ. И мы уже имеем некоторые наработанные кейсы по поводу того, каким образом подходить к модернизации теплоэлектроцентралей. Этот подход могут взять и другие производители тепловой энергии, – рассказал Шевченко. – В каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости, есть ли возможность перейти на биогаз, биотопливо или сжигание мусора. Если возле объектов инфраструктуры нет таких источников, надо смотреть на мировой опыт по эффективному сжиганию природного газа".

Он отметил, что при модернизации сектора теплоснабжения необходимо максимально учитывать интересы потребителя.

"И нужна поддержка органов местного самоуправления. В первую очередь в сотрудничестве с ними надо актуализировать схему теплоснабжения городов, определиться с тепловыми нагрузками и модернизацией объектов ТКЭ и ТЭЦ в части инфраструктуры и источников генерации тепловой энергии", – заявил Шевченко.