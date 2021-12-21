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"Нафтогаз Тепло" будет внедрять диверсификацию топлива на объектах теплоэнергетики

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В "Нафтогаз Тепло" отметили, что в каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости
В "Нафтогаз Тепло" отметили, что в каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости
Фото: rbc.ua

Компания "Нафтогаз Тепло" запланировала внедрение диверсификации топлива на своих объектах теплоэнергетики, рассказал технический директор предприятия Федор Шевченко. Об этом со ссылкой на его пресс-конференцию в агентстве "Интерфакс-Украина" пишет 21 декабря "РБК-Украина".

"НАК "Нафтогаз" получит шесть государственных ТЭЦ. И мы уже имеем некоторые наработанные кейсы по поводу того, каким образом подходить к модернизации теплоэлектроцентралей. Этот подход могут взять и другие производители тепловой энергии, – рассказал Шевченко. – В каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости, есть ли возможность перейти на биогаз, биотопливо или сжигание мусора. Если возле объектов инфраструктуры нет таких источников, надо смотреть на мировой опыт по эффективному сжиганию природного газа".

Он отметил, что при модернизации сектора теплоснабжения необходимо максимально учитывать интересы потребителя.

"И нужна поддержка органов местного самоуправления. В первую очередь в сотрудничестве с ними надо актуализировать схему теплоснабжения городов, определиться с тепловыми нагрузками и модернизацией объектов ТКЭ и ТЭЦ в части инфраструктуры и источников генерации тепловой энергии", – заявил Шевченко.

Контекст:

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что компании "Нафтогаз Тепло" и "Нафтогаз Трейдинг" были зарегистрированы в середине августа 2018 года и 4 сентября получили лицензии. Годом ранее НКРЭКУ выдала лицензию на поставку газа ГК "Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны и является монополистом по транзиту газа, его хранению и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

"РБК-Украина" отмечает, что компания "Нафтогаз Тепло", входящая в группу "Нафтогаз", с 2019 года производит электрическую и тепловую энергию на Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, а транспортирует и поставляет тепловую энергию в города Новый Роздол и Новояворовск.

"Также правительство передало в управление компании еще шесть теплоэлектроцентралей – АО "Днепровская ТЭЦ", Чао "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", единый имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ". Они не только будут управляться "Нафтогазом", но и войдут в единый имущественный комплекс НАК "Нафтогаз Украины", – пишет агентство.

Теги: НАК Нафтогаз, НКРЭКУ, теплоснабжение, ГК Нафтогаз Тепло
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