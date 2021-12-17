Эксперт Центра Разумкова заявил, что прежнее руководство "Нафтогазу" ошиблось, когда не заложило в финплан импорт газа

"Объем импорта в финплане надо было обязательно прописать. Это была ошибка, надо было закладывать объемы, а не ноль, что было при Коболеве. "Нафтогаз" с новым руководством смог закупить 3,5 млрд м³, и 70% – это, собственно, газ "Нафтогазу". Компания после прихода Витренко смогла найти ресурсы поменять план по закупке и закачать необходимые объемы. Прежний финансовый план был неадекватный, если бы не закачали импортный газ, ситуация в стране с газом была бы критическая", – подчеркнул Омельченко.

"РБК-Украина" отмечает, что "Нафтогаз" начал отопительный сезон с 18,6 млрд м³ газа в подземных хранилищах, в том время как в 2011–2019 годах этот показатель был 17,9 млрд м³, а в 2016 году – всего 14,5 млрд м³ газа.