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ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию в Украине до конца отопительного сезона не вырастут

Шмыгаль сказал, что правительство выполняет условия меморандума о тарифах, подписанного с местными властями
Шмыгаль сказал, что правительство выполняет условия меморандума о тарифах, подписанного с местными властями
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что тарифы на отопление, газ и электричество не будут увеличиваться до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы подписали меморандум между местными властями и правительством о не увеличении тарифов. Мэры взяли на себя обязательства, правительство – тоже. Мы выполняем эти обязательства, тарифы не растут, что очень важно, учитывая мировой энергетический кризис. До завершения отопительного сезона тарифы на газ, тепло, свет – электроэнергию – меняться не будут", – заверил он. 

Контекст:

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).

Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.

Представители правительства с тех пор неоднократно заявляли, что меморандум выполняется и тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут, об этом говорил и президент.

Однако 17 декабря глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что реальная рыночная цена газа – 45 грн за 1 м³, и из-за разницы между рыночной ценой и тарифом НАК может не сохранить тариф на нынешнем уровне. 

"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны, с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники использования средств, потребителями, украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать", – заявил Витренко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, отопление, НАК Нафтогаз, электричество, отопительный сезон, меморандум, тарифы, электроэнергия, население, Денис Шмыгаль
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