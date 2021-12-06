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"Нафтогаз" предложил НКРЭКУ автоматически подключить бытовых потребителей поставщика "последней надежды" к базовому годовому предложению НАК

Поставщиком "последней надежды" в Украине с 2015 года является НАК "Нафтогаз України"
Поставщиком "последней надежды" в Украине с 2015 года является НАК "Нафтогаз України"
Фото: ua-energy.org

Компания "Нафтогаз України" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, автоматически подключить бытовых потребителей поставщика "последней надежды" (ППН) к базовому годовому предложению НАК "Нафтогаз". В таком случае потребители смогут получать газ по цене 7,96 грн/м³ газа с НДС без стоимости транспортировки. Об этом со ссылкой на сообщение компании "Нафтогаз України" написало 6 декабря агентство УНИАН.

"Такая возможность предусмотрена законом Украины №2553 от 29 ноября 2021 года (законопроект №2553 об изменениях на рынке природного газа был подписан президентом как закон №1850-IX и вступил в силу 1 декабря. – "ГОРДОН"). Деятельность ППН строго регламентирована законодательством. В частности, цена для его потребителей сейчас рассчитывается по формуле, изложенной в пункте 24 "Порядка проведения конкурса по определению ППН" в постановлении Кабинета Министров Украины от 25 октября 2021 года №1102", – цитирует УНИАН сообщение НАК.

По данным компании, на 3 декабря 2021 года рассчитанная в соответствии с законодательством цена для потребителей ППН составляет 46,71 грн/м³ – с НДС и транспортировкой, но эта цена ежедневно меняется. "Нафтогаз" же предлагает пересмотреть ценообразование, чтобы газ был более доступным, цена – предсказуемой, а уязвимые категории – защищенными от отключений, заявили в НАК. Услугами поставщика "последней надежды" пользуется сейчас 453,5 тыс. потребителей.

"Нафтогаз" неоднократно информировал их о возможности заключения долговременных сделок на более выгодных условиях. В частности, для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз України" предлагает заключить договор о поставках газа по цене 7,96 грн (с НДС, без стоимости транспортировки). В свою очередь, предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) и ОСМД с собственными котельными ГПК "Нафтогаз Трейдинг" предлагает подписать трехлетние соглашения с фиксированной ценой, которая на первый год составляет 7,42 грн (с НДС, без стоимости транспортировки). Для бюджетных учреждений и организаций действует предложение о поставках газа по фиксированной цене 16,55 грн (с НДС и стоимостью транспортировки)", – сообщили в компании.

Контекст:

Поставщиком "последней надежды" в Украине с 2015 года является НАК "Нафтогаз України". Компания предоставляет услуги населению в случае, если оно осталось без газопоставщика, в частности в случае банкротства, окончания или аннулирования лицензии.

Тариф на газ для населения Украины от компании "Нафтогаз" с 1 мая 2021 года составляет 7,96 грн за 1 м³ (с НДС). Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2022 года.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, НКРЭКУ, природный газ
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