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"Нафтогаз" приостановил договор с "Йе Энергия" Фирташа

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Максим Белявский: Избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене
Максим Белявский: Избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене
Фото: reform.energy

Одной из проблем в нефтегазовом секторе Украины остается контракт между НАК "Нафтогаз України" и компанией "Йе Энергия", которую связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, рассказал директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский. Об этом 26 ноября написала пресс-служба НАК.

"Подчеркиваю, что соглашение с указанной компанией было подписано при предыдущем руководстве "Нафтогазу" и оно вызывает много проблем. В сделке была зафиксирована низкая цена газа (7,42 грн за м³), при этом на завышенный объем природного газа в размере 6 млрд м³. Главное, структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок природного газа исключительно для бытовых потребителей. То есть контракты не запрещали брать газ и продавать куда угодно. Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене", – заявил Белявский.

В НАК "Нафтогаз" пояснили, что в таких условиях ООО "Йе Энергия" или другая газоснабжающая компания могли вообще не поставлять газ населению и просто перепродавать эти объемы на рынке. "Нафтогаз" в такой ситуации вынужден был бы через механизм поставщика "последней надежды" обеспечивать газом бытовых потребителей, от которых отказался поставщик.

"Мы подсчитали, что, если бы этот контрагент получал в течение отопительного сезона 2021–2022 годов газ по этим договорам, потери "Нафтогазу" могли бы превысить 110 млрд грн", – рассказал топ-менеджер.

Эти обстоятельства выяснило новое руководство НАК 21 мая благодаря служебному расследованию. На основе выводов было принято решение о создании балансирующей группы и приостановлении договоров, отмечается в сообщении.

"Поэтому если "зрада", то это к предыдущему менеджменту "Нафтогазу", которого защищали и защищают те, кто обвиняет сегодня нас. Эти люди систематически говорят неправду, но мы благодарим, что они привлекли внимание к проблемам взаимоотношений между "Нафтогазом" и олигархом", – подчеркнул Белявский.

Теги: газ, Дмитрий Фирташ, бизнес, НАК Нафтогаз, олигархи, соглашение, цена
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