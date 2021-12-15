НКРЭКУ проверит "Гарантированного покупателя" из-за невыплаты долга ДТЭК ВИЭ

В проекте решения НКРЭКУ отмечено, что "Гарантированный покупатель" имеет задолженность за отпущенную электрическую энергию исключительно перед предприятиями ДТЭК.

"Указанное выше свидетельствует о нарушении ГП "Гарантированный покупатель" требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению функций гарантированного покупателя", – говорится в проекте решения НКРЭКУ.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.