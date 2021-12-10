Украину могут лишить права голоса в Энергосообществе из-за остановки выплаты 3 млрд грн ДТЭК – юристы

Юристы убеждены, что Кабмин и "Гарантированный покупатель" нарушили ряд запретов договора, в том числе на:

ДТЭК ВИЭ просит секретариат Энергосообщества принять меры, чтобы Украина вернулась к соблюдению взятых обязательств.

"В случае, если Совет министров Энергетического сообщества установит нарушение Украиной ее обязательств, Совет министров Энергетического сообщества имеет право приостановить отдельные права Украины по соглашению, в частности, приостановить право голоса, право посещать заседание", – сказано в публикации.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.