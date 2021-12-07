Согласно сообщению, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с уровня "B-" до уровня "CCC+". На решение агентства повлияли незаконные действия должностных лиц государственных компаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за произведенную "зеленую" электроэнергию, заявили в компании.
"Компания еще не получила $97 млн (3 млрд грн) исторической задолженности, которую предполагалось погасить за счет средств, полученных от недавнего выпуска еврооблигаций "Укрэнерго" на сумму $825 млн. Мы видим повышенные риски для взыскания этой дебиторской задолженности из-за энергетического кризиса в Украине и недавнего заявления президента Украины [...], поэтому мы снижаем рейтинг ДТЭК ВИЭ с "B-" до "CCC+", – цитирует пресс-служба сообщение рейтингового агентства.
S&P подчеркивает, что хотя законодательство Украины предусматривает пропорциональное распределение средств на всех производителей электроэнергии из возобновляемых источников, ДТЭК ВИЭ стал единственной компанией, не получившей оплаты.
Комментируя решение S&P, генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис отметил: "Мы твердо убеждены, что дискриминация по выплате долга ВИЭ-производителям дает негативные сигналы о существующих высоких рисках инвестирования в украинскую экономику. Украине будет трудно восстановить доверие международных инвесторов. И, что более критично, этот скандал негативно повлияет на дальнейшее развитие сектора возобновляемых источников энергии, который является ключевым в процессе декарбонизации экономики Украины".
Компания считает решение ГП "Гарантированный покупатель" о невыплате задолженности заведомо политическим и прямо противоречащим всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК "Укрэнерго". В ДТЭК ВИЭ подчеркнули, что предпринимают все возможные юридические меры по защите своих прав и законных интересов как на национальном уровне, так и в соответствующих международных организациях.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ. На сегодняшний день оплата ДТЭК ВИЭ также все еще не поступила.
Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации на сумму $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.
Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.
30 ноября и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.
29 ноября "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.
Адвокаты ДТЭК предупредили ГП "Гарантированный покупатель" и Кабмин Украины о возможных сроках заключения и арестах активов за невыплату долга по еврооблигациям.