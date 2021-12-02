Из-за скандала с неплатежами по "зеленым" еврооблигациям климатические цели Киева практически недостижимы – эксперт Atlantic Council в статье для Newsweek

Ариэль Коэн пришел к выводу, что в сочетании с глобальным энергетическим кризисом действия Киева делают нереалистичными цели по декарбонизации Фото: Ariel Cohen / Facebook

Высокие цены на газ и отказ России поставлять в Украину уголь привели к кризису, усугубление которого может привести к повсеместным отключениям электроэнергии, отмечает эксперт. Он подчеркнул, что это оставит многих украинцев без доступа к электричеству и отоплению зимой, что приведет к политическим волнениям, кризису и хаосу – именно этого и хочет Россия.

Коэн подчеркивает, что недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, "рисуют мрачную картину". Он напомнил, что государственный оператор электросетей "Укрэнерго" разместил облигации на сумму $825 млн для выхода из платежного кризиса. При этом "Укрэнерго" выплатило деньги всем производителям возобновляемой энергии, за исключением ДТЭК ВИЭ, и теперь правительству грозит судебная тяжба с ДТЭК.

Автор приходит к выводу, что "в сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы".