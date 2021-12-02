Из-за скандала с неплатежами по "зеленым" еврооблигациям климатические цели Киева практически недостижимы – эксперт Atlantic Council в статье для Newsweek

Высокие цены на газ и отказ России поставлять в Украину уголь привели к кризису, усугубление которого может привести к повсеместным отключениям электроэнергии, отмечает эксперт. Он подчеркнул, что это оставит многих украинцев без доступа к электричеству и отоплению зимой, что приведет к политическим волнениям, кризису и хаосу – именно этого и хочет Россия.
Коэн подчеркивает, что недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, "рисуют мрачную картину". Он напомнил, что государственный оператор электросетей "Укрэнерго" разместил облигации на сумму $825 млн для выхода из платежного кризиса. При этом "Укрэнерго" выплатило деньги всем производителям возобновляемой энергии, за исключением ДТЭК ВИЭ, и теперь правительству грозит судебная тяжба с ДТЭК.
Автор приходит к выводу, что "в сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы".
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.
Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.
И.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.
Накануне "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.