ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Из-за скандала с неплатежами по "зеленым" еврооблигациям климатические цели Киева практически недостижимы – эксперт Atlantic Council в статье для Newsweek

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ариэль Коэн пришел к выводу, что в сочетании с глобальным энергетическим кризисом действия Киева делают нереалистичными цели по декарбонизации
Ариэль Коэн пришел к выводу, что в сочетании с глобальным энергетическим кризисом действия Киева делают нереалистичными цели по декарбонизации
Фото: Ariel Cohen / Facebook

Недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, "рисуют мрачную картину" для энергетического сектора Украины, пишет в статье для американского издания Newsweek старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council, директор программы по энергетике, росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Ариэль Коэн.

Высокие цены на газ и отказ России поставлять в Украину уголь привели к кризису, усугубление которого может привести к повсеместным отключениям электроэнергии, отмечает эксперт. Он подчеркнул, что это оставит многих украинцев без доступа к электричеству и отоплению зимой, что приведет к политическим волнениям, кризису и хаосу – именно этого и хочет Россия.

Коэн подчеркивает, что недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, "рисуют мрачную картину". Он напомнил, что государственный оператор электросетей "Укрэнерго" разместил облигации на сумму $825 млн для выхода из платежного кризиса. При этом "Укрэнерго" выплатило деньги всем производителям возобновляемой энергии, за исключением ДТЭК ВИЭ, и теперь правительству грозит судебная тяжба с ДТЭК.

Автор приходит к выводу, что "в сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы". 

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

И.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.

Накануне "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Теги: Россия, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, еврооблигации, Гарантированный покупатель, зеленый тариф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом
"Слай и его мама". Модель Ратаковски снялась для глянца вместе с девятимесячным сыном
"Слай и его мама". Модель Ратаковски снялась для глянца вместе с девятимесячным сыном
Горбунов посадил четырехлетнего сына за руль внедорожника за 2,5 млн грн
Горбунов посадил четырехлетнего сына за руль внедорожника за 2,5 млн грн
"Не могу поверить, что женюсь на тебе". 22-летний сын Бекхэма показал, как восхищается невестой
"Не могу поверить, что женюсь на тебе". 22-летний сын Бекхэма показал, как восхищается невестой
"Глазищи", "Похожа на порнозвезду". Каминская снялась в коротком топе с огромным декольте
"Глазищи", "Похожа на порнозвезду". Каминская снялась в коротком топе с огромным декольте
"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви". Собчак показала поцелуй с подругой
"Ну все, Ксюха попала. Теперь будут обвинять в пропаганде однополой любви". Собчак показала поцелуй с подругой
76-летний Дунаевский женился в восьмой раз
76-летний Дунаевский женился в восьмой раз
"Черт, это горячо". Дочь Болдуина и Бейсингер в нижнем белье показала пышные формы
"Черт, это горячо". Дочь Болдуина и Бейсингер в нижнем белье показала пышные формы
"Мокрая девочка". Партнерша Melovin по "Танцам со звездами" Русина показала голое тело в прозрачном белье
"Мокрая девочка". Партнерша Melovin по "Танцам со звездами" Русина показала голое тело в прозрачном белье
Спирс в день своего 40-летия покинула США вместе с молодым женихом. На борту певица целовалась с Асгари, а он сжимал ее ягодицы
Спирс в день своего 40-летия покинула США вместе с молодым женихом. На борту певица целовалась с Асгари, а он сжимал ее ягодицы
"Длинные волосы к лицу", "Похожа на Джулию Робертс". Мейхер показала лицо крупным планом
"Длинные волосы к лицу", "Похожа на Джулию Робертс". Мейхер показала лицо крупным планом
  "Он рад". Писательница Сиболд извинилась перед человеком, который провел в тюрьме 16 лет после ее ложного обвинения в изнасиловании
  "Он рад". Писательница Сиболд извинилась перед человеком, который провел в тюрьме 16 лет после ее ложного обвинения в изнасиловании
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна
"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна
"Им спокойнее друг без друга". Тоня Матвиенко высказалась о раздельном проживании матери Нины Матвиенко с отцом Петром Гончаром
"Им спокойнее друг без друга". Тоня Матвиенко высказалась о раздельном проживании матери Нины Матвиенко с отцом Петром Гончаром
В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами
В сеть попали фото, как Аффлек и Лопес разгружали грузовик с продуктами
"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой
"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (295022)
2
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (178141)
3
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (150753)
4
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (84067)
5
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (60443)
6
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (57663)
7
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь (57298)
8
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (54256)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS