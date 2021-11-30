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Блокирование расчетов "Гарантированным покупателем" может квалифицироваться как преднамеренный сговор – британские юристы о невыплате долга "зеленым" инвесторам

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"Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами
"Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами
Фото: depositphotos.com

Блокирование выплаты долга в секторе возобновляемой энергетики Украины может привести к санкциям против страны и преследованиям чиновникам, которые нарушают закон. Об этом заявляет в письме в адрес государственных органов Украины юридический советник, который защищает интересы компании ДТЭК, сообщает "РБК-Украина".

Агентство отмечает со ссылкой на документ, что, согласно законодательству Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как "участие в преднамеренном сговоре, нарушении регуляторного права, а также уголовного права, с соответствующей ответственностью за такие нарушения в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения".

Юридический советник Seladore Legal направил письмо о нарушениях английского законодательства, связанных с невыплатой долга со стороны "Гарантированного покупателя" перед ДТЭК, в Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, "Гарантированному покупателю" и "Укрэнерго".

"Примите меры для оплаты в полном объеме причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательство, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования оставшихся средств от облигаций "Укрэнерго", которые находятся на банковских счетах "ГарПока", для каких-либо целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом", – цитирует агентство письмо юридической фирмы.

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации на сумму $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

Сегодня и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.

Накануне "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, правительство, ДТЭК, электроэнергия, облигации, Вадим Улида, кредиты, еврооблигации, ущерб, блокирование, Гарантированный покупатель, зеленый тариф
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