Блокирование расчетов "Гарантированным покупателем" может квалифицироваться как преднамеренный сговор – британские юристы о невыплате долга "зеленым" инвесторам

Агентство отмечает со ссылкой на документ, что, согласно законодательству Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как "участие в преднамеренном сговоре, нарушении регуляторного права, а также уголовного права, с соответствующей ответственностью за такие нарушения в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения".

Юридический советник Seladore Legal направил письмо о нарушениях английского законодательства, связанных с невыплатой долга со стороны "Гарантированного покупателя" перед ДТЭК, в Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, "Гарантированному покупателю" и "Укрэнерго".

"Примите меры для оплаты в полном объеме причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательство, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования оставшихся средств от облигаций "Укрэнерго", которые находятся на банковских счетах "ГарПока", для каких-либо целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом", – цитирует агентство письмо юридической фирмы.

Фото: rbc.ua