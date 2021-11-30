"Гарантированный покупатель" обратился в Кабмин за разъяснениями, что делать с 3,04 млрд грн на счете. Эту сумму государство должно было выплатить ДТЭК ВИЭ

"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" направило Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо от 29.11.2021 №15/4829 с просьбой проинформировать о результатах проверки в части осуществления расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф. Также предприятие обратилось в правительство за разъяснениями относительно дальнейших действий в отношении средств в сумме 3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф", – сказано в сообщении на сайте государственной компании.

В "Гарантированном покупателе" отметили, что эти 3,04 млрд грн вернули на счета "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей".

"Также во исполнение поручения КМУ от 15.11.21 №52694/0/1-21 начала работу межведомственная рабочая группа по проверке деятельности ГП "Гарантированный покупатель" по купле-продаже электрической энергии и расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как предусмотрено законом и условиями привлечения средств", – подытожили в пресс-службе.