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"Гарантированный покупатель" обратился в Кабмин за разъяснениями, что делать с 3,04 млрд грн на счете. Эту сумму государство должно было выплатить ДТЭК ВИЭ

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"Гарантированный покупатель" ждет от Кабмина ответ, что делать с деньгами
"Гарантированный покупатель" ждет от Кабмина ответ, что делать с деньгами
Фото: depositphotos.com

В государственном предприятии "Гарантированный покупатель" сообщили, что на его счета вернули 3,04 млрд грн, предназначенных на расчеты с "зеленой" генерацией, "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей". В ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова заявляют, что госпредприятие рассчиталось по долгам со всеми производителями электроэнергии из возобновляемых источников, кроме ДТЭК. При этом в компании сообщили, что общая сумма долга составляет 4,3 млрд грн.

"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" направило Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо от 29.11.2021 №15/4829 с просьбой проинформировать о результатах проверки в части осуществления расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф. Также предприятие обратилось в правительство за разъяснениями относительно дальнейших действий в отношении средств в сумме 3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф", – сказано в сообщении на сайте государственной компании.

В "Гарантированном покупателе" отметили, что эти 3,04 млрд грн вернули на счета "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей".

"Также во исполнение поручения КМУ от 15.11.21 №52694/0/1-21 начала работу межведомственная рабочая группа по проверке деятельности ГП "Гарантированный покупатель" по купле-продаже электрической энергии и расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как предусмотрено законом и условиями привлечения средств", – подытожили в пресс-службе.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации на сумму $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

Сегодня и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.

Теги: Кабинет Министров, правительство, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, облигации, долги, Вадим Улида, кредиты, еврооблигации, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленый тариф, Кабмин
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