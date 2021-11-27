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Украина обязалась погасить все долги перед производителями "зеленой" энергии в рамках транша МВФ – нардепы

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Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности, подчеркнули в межфракционном парламентском объединении "Чистая энергия здоровая окружающая среда"
Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности, подчеркнули в межфракционном парламентском объединении "Чистая энергия – здоровая окружающая среда"
Фото: depositphotos.com

Под давлением ответственности перед международными партнерами правительство Украины должно выполнить свои обязательства по погашению долга за "зеленую" энергию, об этом говорится в заявлении межфракционного депутатского объединения (МФО) "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", опубликованном в Telegram.

"Украина обязалась погасить все долги перед производителями альтернативной энергетики в рамках полученного транша Международного валютного фонда по программе stand-by. Мы надеемся, что на этот раз под давлением ответственности перед международным кредитором правительство выполнит свои обязательства", – говорится в заявлении.

МФО отмечает, что в тексте меморандума с МВФ говорится, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" больше не будет накапливать долги перед производителями "зеленой" энергии. Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности, подчеркнули в объединении.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: МВФ, энергетика, правительство, меморандум, электроэнергия, облигации, еврооблигации, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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