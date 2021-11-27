Украина обязалась погасить все долги перед производителями "зеленой" энергии в рамках транша МВФ – нардепы

Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности, подчеркнули в межфракционном парламентском объединении "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" Фото: depositphotos.com

"Украина обязалась погасить все долги перед производителями альтернативной энергетики в рамках полученного транша Международного валютного фонда по программе stand-by. Мы надеемся, что на этот раз под давлением ответственности перед международным кредитором правительство выполнит свои обязательства", – говорится в заявлении.

МФО отмечает, что в тексте меморандума с МВФ говорится, что госпредприятие "Гарантированный покупатель" больше не будет накапливать долги перед производителями "зеленой" энергии. Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности, подчеркнули в объединении.