ДТЭК предупредил "Гарантированного покупателя" об уголовной ответственности за блокирование выплаты долга

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты от "Гарантированного покупателя" получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ Фото: dtek.com

"Мы настойчиво просим соблюдать требования законности в действиях любых должностных лиц и требуем немедленно осуществить погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ", – цитируют письмо журналисты.

Юристы подчеркнули, что если "Гарантированный покупатель" будет на другие цели использовать деньги, предназначенные для расчетов с ДТЭК ВИЭ, то это будет уголовным преступлением.

"Обращаем внимание на то, что перечисление (оплата) ГП "Гарантированный покупатель" 3,04 млрд грн в пользу любых других субъектов хозяйствования, в том числе других производителей ВИЭ, не входящих в группу ДТЭК, или на какие-либо другие цели, будет грубым нарушением действующего законодательства Украины и прав производителей по "зеленому" тарифу, входящих в группу ДТЭК", – сказано в обращении.

Адвокаты отметили, что такие действия будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 206 (противодействия законной хозяйственной деятельности с использованием служебного положения), ст. 222² (манипулирование на энергорынке) и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил экологической безопасности).