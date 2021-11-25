ДТЭК предупредил "Гарантированного покупателя" об уголовной ответственности за блокирование выплаты долга

"Мы настойчиво просим соблюдать требования законности в действиях любых должностных лиц и требуем немедленно осуществить погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ", – цитируют письмо журналисты.
Юристы подчеркнули, что если "Гарантированный покупатель" будет на другие цели использовать деньги, предназначенные для расчетов с ДТЭК ВИЭ, то это будет уголовным преступлением.
"Обращаем внимание на то, что перечисление (оплата) ГП "Гарантированный покупатель" 3,04 млрд грн в пользу любых других субъектов хозяйствования, в том числе других производителей ВИЭ, не входящих в группу ДТЭК, или на какие-либо другие цели, будет грубым нарушением действующего законодательства Украины и прав производителей по "зеленому" тарифу, входящих в группу ДТЭК", – сказано в обращении.
Адвокаты отметили, что такие действия будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 206 (противодействия законной хозяйственной деятельности с использованием служебного положения), ст. 222² (манипулирование на энергорынке) и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил экологической безопасности).
Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.