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Действия "Гарантированного покупателя" заблокировали инвестиции в "зеленую" энергетику Украины – заявление ДТЭК ВИЭ

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ДТЕК ВИЭ осталась единственной компанией, которой "Гарантированный покупатель" не заплатил, заявил гендиректор
ДТЕК ВИЭ осталась единственной компанией, которой "Гарантированный покупатель" не заплатил, заявил гендиректор 
Фото: depositphotos.com

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" закрыло для Украины возможность привлечения дешевых кредитов в связи с тем, что дискриминационным способом заблокировало выплату долгов за произведенную электроэнергию компании ДТЭК ВИЭ. Об этом в ходе дискуссионного клуба Energy Club заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис, сообщила пресс-служба компании.

"То, что происходит, наоборот, закроет рынок для новых инвестиций в "зеленую" энергетику. Да, действительно в данный момент ДТЕК ВИЭ не получила не одной копейки с этих привлеченных облигаций "Укрэнерго". То есть мы остались единственными, кому не заплатил "Гарантированный покупатель" – 3 млрд грн", – сказал Куницкис.

Он отметил, что компания привлекала международное финансирование для своих проектов и выпускала первые "зеленые" еврооблигации в Украине.

"Деньги от этих бондов пошли на финансирование этих проектов. И практически мы были те, кто создавал хорошую, правильную среду для привлечение "зеленых" инвестиций в "зеленую" энергетику – своими проектами и своим примером", – сказал гендиректор.

Топ-менеджер подчеркнул, что от государства и госпредприятия "Гарантированный покупатель" компания не получает никаких внятных объяснений причин задержки платежа.

"К сожалению, власти не понимают, что даже такой маленький прецедент, который касается только одной компании, тянет за собой очень большую цепь происшествий. Происшествий, которые называются "недоверие инвестору", – сказал Куницкис.

Компания получает массовые звонки и просьбы инвесторов объяснить, почему деньги, которые дали под финансирование только проектов ВИЭ, задействованы в непонятных схемах, утверждает он.

"Это снижает рейтинг инвест-климата в Украине, и один такой прецедент может повлиять не только на нас, он повлияет на всю отрасль возобновляемой электроэнергии, поскольку кредиты будут недоступны или доступны по очень высоким процентам", – подытожил Куницкис.

Он считает, что власть фактически останавливает инвестиции в "зеленую" энергетику Украины.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: инвестиции, энергетика, правительство, ДТЭК, электроэнергия, долги, еврооблигации, финансирование, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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