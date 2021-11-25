Действия "Гарантированного покупателя" заблокировали инвестиции в "зеленую" энергетику Украины – заявление ДТЭК ВИЭ

"То, что происходит, наоборот, закроет рынок для новых инвестиций в "зеленую" энергетику. Да, действительно в данный момент ДТЕК ВИЭ не получила не одной копейки с этих привлеченных облигаций "Укрэнерго". То есть мы остались единственными, кому не заплатил "Гарантированный покупатель" – 3 млрд грн", – сказал Куницкис.

Он отметил, что компания привлекала международное финансирование для своих проектов и выпускала первые "зеленые" еврооблигации в Украине.

"Деньги от этих бондов пошли на финансирование этих проектов. И практически мы были те, кто создавал хорошую, правильную среду для привлечение "зеленых" инвестиций в "зеленую" энергетику – своими проектами и своим примером", – сказал гендиректор.

Топ-менеджер подчеркнул, что от государства и госпредприятия "Гарантированный покупатель" компания не получает никаких внятных объяснений причин задержки платежа.

"К сожалению, власти не понимают, что даже такой маленький прецедент, который касается только одной компании, тянет за собой очень большую цепь происшествий. Происшествий, которые называются "недоверие инвестору", – сказал Куницкис.

Компания получает массовые звонки и просьбы инвесторов объяснить, почему деньги, которые дали под финансирование только проектов ВИЭ, задействованы в непонятных схемах, утверждает он.

"Это снижает рейтинг инвест-климата в Украине, и один такой прецедент может повлиять не только на нас, он повлияет на всю отрасль возобновляемой электроэнергии, поскольку кредиты будут недоступны или доступны по очень высоким процентам", – подытожил Куницкис.

Он считает, что власть фактически останавливает инвестиции в "зеленую" энергетику Украины.