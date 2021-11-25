В "Энергоатоме" заявили, что не претендуют на средства, предусмотренные для производителей "зеленой" энергии

В "Енергоатоме" сообщили, что не начинали никаких юридических процедур, результатом которых могло быть списание средств, предназначенных для выплат "зеленым" инвесторам Фото: Енергоатом / Facebook

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял 24 ноября о риске технического дефолта из-за нецелевого использования средств по "зеленым" облигациям "Укрэнерго" и сообщал, что якобы эти средства могут направить на "покрытие сделок" "Энергоатома".

В энергокомпании объяснили, что 22 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд решил взыскать с госпредприятия "Гарантированный покупатель" в пользу "Энергоатома" 4,1 млрд грн за поставленную в марте – мае 2020 года электроэнергию.

Как сказано в релизе, судебный процесс начался в августе 2020 года, когда "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") прекратил оплачивать электроэнергию, которую поставил "Энергоатом".

"И хотя население исправно и в полном объеме рассчитывалось за потребленную электроэнергию, до "Энергоатома" – производителя этой электроэнергии – уплаченные за нее деньги не дошли. Как ни поступили и за февраль и июль 2020 года, и сейчас тоже продолжаются судебные процессы по взысканию задолженности. Рассмотрев все обстоятельства, Северный апелляционный хозяйственный суд принял абсолютно очевидное и справедливое решение – долги нужно возвращать. "Энергоатом" не претендует на средства, предусмотренные для погашения долгов перед производителями ВИЭ. Никакие юридические процедуры по принудительному списанию компания не начинала и будет действовать только в соответствии с действующим законодательством, исходя из интересов государственного предприятия и рассчитывая на добровольное исполнение "ГарПоком" решения суда в ближайшее время", – подчеркивается в релизе.