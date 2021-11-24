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ДЕНЬГИ

Эксперт Центра Разумкова заявил о риске аннуляции "зеленых" облигаций "Укрэнерго"

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Омельченко: Технический дефолт по еврооблигациям может лишить возможности для украинских государственных компаний в дальнейшем привлекать финансирование из-за границы
Омельченко: Технический дефолт по еврооблигациям может лишить возможности для украинских государственных компаний в дальнейшем привлекать финансирование из-за границы
Фото: Володимир Омельченко / Facebook

Британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority может аннулировать "зеленые" облигации "Укрэнерго" в случае подтверждения нецелевого использования средств, полученных по облигациям. Об этом 24 ноября в Facebook заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Нецелевое использование средств "зеленых" еврооблигаций обозначит технический дефолт. У меня создается такое впечатление, что изначально затевалась схема по покрытию сделок НАЭК "Энергоатом". Почувствуйте красоту игры, когда эти сделки покрываются средствами ЭБРР для "зеленых". Но в то же время организаторы схемы – есть основания утверждать – не все просчитали. Другими словами, появились нюансы. Подтвержденный факт использования хотя бы 1 грн этих средств на погашение долга перед производителями из возобновляемых источников дает основания британскому регулятору Financial Conduct Authority (GB) аннулировать ценные бумаги. Аннулирование выпуска ценных бумаг может привести к тому, что западные фонды и банки потребуют возвращения их $825 млн", – написал он.

Как подчеркнул Омельченко, "зеленые" еврооблигации привлечены под государственные гарантии и в связи с этим отвечать за возможный возврат средств будет Министерство финансов.

"То есть это прямой ущерб государственному бюджету. Более того, технический дефолт по еврооблигациям может лишить возможности для украинских государственных компаний в дальнейшем привлекать финансирование из-за границы. В первую очередь это ударит по "Нафтогазу", недавно анонсировавшему выход на рынок внешних заимствований, и по "Укрзалізниці", которая крайне нуждается в рефинансировании своих долговых обязательств", – добавил Омельченко.

Он объясняет, что любая попытка изменить целевое назначение средств может критически усложнить для Украины выход на рынок европейских облигаций.

"Следовательно, авантюра со списанием этих средств в пользу "Энергоатома" или других государственных компаний обернется финансовой проблемой для Министерства финансов и для ключевых государственных компаний. Более того, если британский Financial Conduct Authority заподозрит, что правительство Украины изначально планировало использовать средства "зеленых" облигаций не на проекты возобновляемой энергетики, это будет воспринято как мошенничество со всеми уголовными последствиями для ответственных лиц", – добавил эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2467874036678101&id=100003665867954

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: энергетика, дефолт, Министерство финансов, облигации, Владимир Омельченко, еврооблигации, зеленая энергетика
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