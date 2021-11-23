Гончаренко: Власти похитили 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей "зеленой" энергетики

Алексей Гончаренко: Все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"К сожалению, это произошло. Власти похитили 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей "зеленой" энергетики. Деньги из "Гарантированного покупателя" уйдут "Энергоатому". И пусть вас не вводят в заблуждение, что деньги отдали госкомпании вместо принадлежащего [Ринату] Ахметову ДТЭК. Потому что действительно деньги, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из наиболее коррумпированных госкомпаний, которую эта власть превратила в убыточную", – написал Гончаренко.

Он считает, что все причастные к принятию этого решения понесут уголовную ответственность.

"Центрэнерго" [бизнесмен Игорь] Коломойский уже обокрал полностью, теперь власти выкачивают все из "Энергоатома". В том числе и европейские деньги пропустили из-за них. Ни один из этих банков больше не придет в Украину. Первые государственные "зеленые" облигации будут последними. Все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся", – заявил политик.