Гончаренко: Власти похитили 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей "зеленой" энергетики

"К сожалению, это произошло. Власти похитили 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей "зеленой" энергетики. Деньги из "Гарантированного покупателя" уйдут "Энергоатому". И пусть вас не вводят в заблуждение, что деньги отдали госкомпании вместо принадлежащего [Ринату] Ахметову ДТЭК. Потому что действительно деньги, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из наиболее коррумпированных госкомпаний, которую эта власть превратила в убыточную", – написал Гончаренко.
Он считает, что все причастные к принятию этого решения понесут уголовную ответственность.
"Центрэнерго" [бизнесмен Игорь] Коломойский уже обокрал полностью, теперь власти выкачивают все из "Энергоатома". В том числе и европейские деньги пропустили из-за них. Ни один из этих банков больше не придет в Украину. Первые государственные "зеленые" облигации будут последними. Все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся", – заявил политик.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.
В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.