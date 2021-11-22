Западные кредиторы обеспокоены вмешательством украинского правительства "зеленый" кредит от ЕС – глава ДТЭК ВИЭ

"Мы, кто здесь первыми построили станции, привлекая европейские "зеленые" облигации, свои деньги не получили. Конечно же, всю эту неделю я провел на звонках от наших бондхолдеров или держателей облигаций. Я объяснял им, что происходит. А объяснить я не могу, потому что у меня у самого нет ответа", – сказал Куницкис.

Он добавил, что ДТЭК ВИЭ стала первой в Украине частной компанией, которая выпустила "зеленые" еврооблигации и вложила привлеченные с них средства в украинскую экономику. В частности, базируясь на обещаниях правительства, ДТЭК ВИЭ инвестировала в украинскую экономику более €1 млрд. Куницкис подчеркнул, что правительство целый год вело переговоры с инвесторами в "зеленую" энергетику и давало гарантии, что задолженность за "зеленую" электроэнергию будет погашена перед всеми инвесторами в ВИЭ без исключения.

"Для нас самое непонятное – почему в одну ночь, когда целый год мы про все это говорим на разных уровнях, включая и на правительственном, оказывается, что кто-то говорит: "Стоп", и "Нам нужно подождать и нам нужно еще подумать, что делать дальше с этими деньгами", – подытожил он.