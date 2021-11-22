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ДЕНЬГИ

Западные кредиторы обеспокоены вмешательством украинского правительства "зеленый" кредит от ЕС – глава ДТЭК ВИЭ

Генеральный директор ДТЭК ВИЭ подчеркнул, что правительство давало гарантии погашения задолженности перед всеми инвесторами без исключения
Генеральный директор ДТЭК ВИЭ подчеркнул, что правительство давало гарантии погашения задолженности перед всеми инвесторами без исключения
Фото: depositphotos.com

Западные инвесторы и кредиторы обеспокоены ситуацией с вмешательством правительства Украины в выплаты долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников за средства от "зеленых" еврооблигаций. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы, кто здесь первыми построили станции, привлекая европейские "зеленые" облигации, свои деньги не получили. Конечно же, всю эту неделю я провел на звонках от наших бондхолдеров или держателей облигаций. Я объяснял им, что происходит. А объяснить я не могу, потому что у меня у самого нет ответа", – сказал Куницкис.

Он добавил, что ДТЭК ВИЭ стала первой в Украине частной компанией, которая выпустила "зеленые" еврооблигации и вложила привлеченные с них средства в украинскую экономику. В частности, базируясь на обещаниях правительства, ДТЭК ВИЭ инвестировала в украинскую экономику более €1 млрд. Куницкис подчеркнул, что правительство целый год вело переговоры с инвесторами в "зеленую" энергетику и давало гарантии, что задолженность за "зеленую" электроэнергию будет погашена перед всеми инвесторами в ВИЭ без исключения.

"Для нас самое непонятное – почему в одну ночь, когда целый год мы про все это говорим на разных уровнях, включая и на правительственном, оказывается, что кто-то говорит: "Стоп", и "Нам нужно подождать и нам нужно еще подумать, что делать дальше с этими деньгами", – подытожил он.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: экономика, энергетика, правительство, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, облигации, долги, деньги, кредиты, убытки, еврооблигации, ущерб, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Свобода слова Савика Шустера, ЕС
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