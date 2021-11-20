Международная финансовая система негативно отреагировала на вмешательство Кабмина Украины в распределение средств по "зеленым" еврооблигациям – Гройсман

Гройсман: Это четкое коррупционное дело о том, что вмешались в государственные финансы Скриншот: Shuster online / YouTube

"В связи с этими нерасчетами уже сейчас отреагировала международная финансовая система. И преддефолтный уровень страны, Украины, наш с вами, украинцев, вырос на 20%. Я всю жизнь работал над тем, чтобы понижать долги, выстраивать доверие и уменьшать нагрузку на страну. Они сейчас создают долги, которые приводят к тому, что наши с вами средства уже под угрозой", – сказал Гройсман.

Экс-премьер считает, что в ситуации с задержкой платежей "зеленым" инвесторам связана с коррупцией.

"Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам, которые подписаны правительством, и если кто-то снимает трубку, например премьер, звонит и дает прямое указание: подождите, отсрочьте, мы должны еще что-то доработать, мне попахивает только одним – коррупцией. То есть они хотят на кого-то надавить, чтобы не передать им деньги, чтобы как-то направить их или попросить что-то взамен. [...] Мне [на должности премьера] даже в голову не приходило, что я могу позвонить кому-то и сказать: "Ты должен им деньги, подожди, не перечисляй, мы должны там сейчас..." Это четкое коррупционное дело о том, что вмешались в государственные финансы, чтобы одной компании не заплатить деньги", – сказал Гройсман.