Блокирование правительством выплат по "зеленому" кредиту плохо влияет на инвестклимат – Железняк

"Внутриполитическая ситуация Украины, извините, интересна только украинцам. А история о том, что сейчас происходит, когда были привлечены европейские средства и они не выплачиваются, тем более в ручном режиме, – это, в принципе, плохо влияет на инвестиционный климат", – заявил политик.

Он отметил, что в прошлом году правительство подписало меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии и взяло на себя обязательство погасить задолженность без каких-либо исключений.

"И у меня была встреча с по меньшей мере тремя послами, которые прямым текстом – Швеция, Дания, Норвегия, если не ошибаюсь – говорили: слушайте, ну вы снова нарушаете на каких-то мелочах то, что вы пообещали. Как вы хотите, чтобы мы потом вкладывались в Украину? И их вопрос достаточно резонный", – резюмировал народный депутат.