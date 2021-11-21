Блокирование правительством выплат по "зеленому" кредиту плохо влияет на инвестклимат – Железняк

"Внутриполитическая ситуация Украины, извините, интересна только украинцам. А история о том, что сейчас происходит, когда были привлечены европейские средства и они не выплачиваются, тем более в ручном режиме, – это, в принципе, плохо влияет на инвестиционный климат", – заявил политик.
Он отметил, что в прошлом году правительство подписало меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии и взяло на себя обязательство погасить задолженность без каких-либо исключений.
"И у меня была встреча с по меньшей мере тремя послами, которые прямым текстом – Швеция, Дания, Норвегия, если не ошибаюсь – говорили: слушайте, ну вы снова нарушаете на каких-то мелочах то, что вы пообещали. Как вы хотите, чтобы мы потом вкладывались в Украину? И их вопрос достаточно резонный", – резюмировал народный депутат.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.
В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.