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ДЕНЬГИ

Внимание западной прессы к ситуации с Кабмином и "зелеными" еврооблигациями может стоить украинской экономике миллиард долларов в год – Тынный

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Тынный: "Укрэнерго" разместило облигации под 6,8% годовых, что для страны очень много
Тынный: "Укрэнерго" разместило облигации под 6,8% годовых, что для страны очень много
Скриншот: Shuster online / YouTube

Внимание западной прессы к ситуации с Кабмином Украины и "зелеными" еврооблигациями может повысить риск инвестиций и привести к подорожанию внешних заимствований. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 19 ноября заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, предприниматель Игорь Тынный.

"Цена заимствования ресурсов за рубежом – это всегда проекция от рисков: высокий риск Украины или низкий. Все облигации сейчас "Укрэнерго" разместило под 6,8% годовых, что для страны очень много. Я как предприниматель кредитуюсь 28 лет, все долги возвращал. Получается, что я как предприниматель беру в долг дешевле, чем наша страна как суверен. Общий размер наших [Украины] задолженностей, гарантированных бюджетом и прямых, – около $90 млрд. 1% в год составляет $900 млн. То есть 1% рисков из-за того, что кто-то сделал плохое заявление, а сегодня получились нехорошие новости у Forbes и во всех известных изданиях на этот счет. Цена вопроса – миллиард долларов в год", – заявил он.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: инвестиции, еврооблигации, зеленая энергетика, Свобода слова Савика Шустера, Игорь Тынный
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