Внимание западной прессы к ситуации с Кабмином и "зелеными" еврооблигациями может стоить украинской экономике миллиард долларов в год – Тынный

"Цена заимствования ресурсов за рубежом – это всегда проекция от рисков: высокий риск Украины или низкий. Все облигации сейчас "Укрэнерго" разместило под 6,8% годовых, что для страны очень много. Я как предприниматель кредитуюсь 28 лет, все долги возвращал. Получается, что я как предприниматель беру в долг дешевле, чем наша страна как суверен. Общий размер наших [Украины] задолженностей, гарантированных бюджетом и прямых, – около $90 млрд. 1% в год составляет $900 млн. То есть 1% рисков из-за того, что кто-то сделал плохое заявление, а сегодня получились нехорошие новости у Forbes и во всех известных изданиях на этот счет. Цена вопроса – миллиард долларов в год", – заявил он.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.