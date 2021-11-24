"На самом-самом верху". "Гарантированный покупатель" сообщил в суде, кто решает, когда выплачивать долги "зеленой" энергетике

Суд поставил представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о времени, необходимом для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО "ДТЭК Приморская ВЭС" Фото: depositphotos.com

Официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил в Хозяйственном суде Киева, что решение о сроках платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху", пишет агентство.

"Судом был поставлен представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о промежутке времени, необходимом для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО "ДТЭК Приморская ВЭС", на что представитель сначала ответил, что это известно "наверху". А на уточняющий вопрос суда, что подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", – цитируют журналисты постановление суда.

На вопрос, сколько нужно времени, адвокат госпредприятия сказал в суде, что это известно только на "самом верху", подчеркивает агентство.