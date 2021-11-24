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ДЕНЬГИ

"На самом-самом верху". "Гарантированный покупатель" сообщил в суде, кто решает, когда выплачивать долги "зеленой" энергетике

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Суд поставил представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о времени, необходимом для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО "ДТЭК Приморская ВЭС"
Суд поставил представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о времени, необходимом для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО "ДТЭК Приморская ВЭС"
Фото: depositphotos.com

Представитель госкомпании "Гарантированный покупатель" официально подтвердил обязательства по уплате долга ДТЭК, а срыв выплаты объяснил большим количеством платежей, которые требуют значительного периода времени, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева от 22 ноября.

Официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил в Хозяйственном суде Киева, что решение о сроках платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху", пишет агентство.

"Судом был поставлен представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о промежутке времени, необходимом для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО "ДТЭК Приморская ВЭС", на что представитель сначала ответил, что это известно "наверху". А на уточняющий вопрос суда, что подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", – цитируют журналисты постановление суда. 

На вопрос, сколько нужно времени, адвокат госпредприятия сказал в суде, что это известно только на "самом верху", подчеркивает агентство.

Контекст:

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, долги, еврооблигации, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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