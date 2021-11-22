"Как только подписали исторические соглашения с американской компанией". Сайт "Энергоатома" подвергся хакерской атаке

"Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между "Энергоатомом" и американской компанией Westinghouse [о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС]", – говорится в сообщении.
В результате атаки были недоступны публикации пресс-центра за все время работы компании.
По состоянию на 20.00 работа сайта "Энергоатома" восстановлена.
Государственное предприятие "Энергоатом" – оператор всех четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, сказано на сайте компании. Он обеспечивает более 50% потребностей электроэнергии в стране.