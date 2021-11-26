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ДЕНЬГИ

3,04 млрд грн на счетах "Гарантированного покупателя" могут быть перечислены только в счет "зеленой" задолженности – постановление суда

15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ
15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева в своем постановлении от 22 ноября пришел к выводу, что деньги, полученные от размещения "зеленых" облигаций и все еще не перечисленные в счет долга перед компанией "ДТЭК ВИЭ", нет необходимости арестовывать, так как они и так "ограничены в использовании" и не могут быть направлены на другие цели. Документ обнародован 25 ноября в Едином реестре судебных решений.

"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в рамках выполнения постановления КМУ №1049 от 11 октября 2021 года, является ничем иным как публичным обременением средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ, возникшее в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, заключенным государственным предприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, и наличие которой (ее размер) учитывалось при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций", – сказано в постановлении.

Суд счел, что наличие такого обременения "нивелирует необходимость установления дополнительного (судебного) ареста на средства", подлежащие выплате "ДТЭК Приморская ветроэлектростанция" в рамках выполнения обязательств, под которые были привлечены кредитные средства путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках под государственную гарантию.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, кредиты, еврооблигации, суд, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, зеленый тариф, энергия
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