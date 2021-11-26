3,04 млрд грн на счетах "Гарантированного покупателя" могут быть перечислены только в счет "зеленой" задолженности – постановление суда

"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в рамках выполнения постановления КМУ №1049 от 11 октября 2021 года, является ничем иным как публичным обременением средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ, возникшее в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, заключенным государственным предприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, и наличие которой (ее размер) учитывалось при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций", – сказано в постановлении.

Суд счел, что наличие такого обременения "нивелирует необходимость установления дополнительного (судебного) ареста на средства", подлежащие выплате "ДТЭК Приморская ветроэлектростанция" в рамках выполнения обязательств, под которые были привлечены кредитные средства путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках под государственную гарантию.