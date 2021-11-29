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ПОЛИТИКА

ДТЭК будет требовать уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с еврооблигациями в том числе в Великобритании

ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий, отметили в пресс-службе
ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий, отметили в пресс-службе
Фото: renewables.dtek.com

Компания ДТЭК ВИЭ будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, – как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, в первую очередь Великобритании, где эмитированы целевые еврооблигации. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 29 ноября на ее сайте.

"Любые попытки должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", – говорится в заявлении.

ДТЭК ВИЭ официально уведомила должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий, отметили в пресс-службе.

"ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от заведомо незаконных действий в отношении остатка средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", – говорится в сообщении.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, облигации, деньги, еврооблигации, ущерб, выплаты, Гарантированный покупатель
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