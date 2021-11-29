ДТЭК будет требовать уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с еврооблигациями в том числе в Великобритании

ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий, отметили в пресс-службе Фото: renewables.dtek.com

"Любые попытки должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", – говорится в заявлении.

ДТЭК ВИЭ официально уведомила должностных лиц госпредприятия "Гарантированный покупатель" о юридических последствиях их незаконных действий, отметили в пресс-службе.

"ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от заведомо незаконных действий в отношении остатка средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", – говорится в сообщении.