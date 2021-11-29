Руководитель "Гарантированного покупателя" Улида понесет уголовную ответственность за нарушение в использовании средств "зеленых" инвесторов – юрист

Александр Трохимец: На рынке ходят слухи, что и.о. директора "ГарПока" планирует авансом распределить между производителями "зеленой" электроэнергии, отозванные и причитающиеся группе ДТЭК платежи на 3 млрд грн Фото: Олександр Трохимець / Facebook

"Антимонопольный комитет Украины согласно ч. 2 ст. 52 ЗУ "О защите экономической конкуренции" должен наложить штраф в размере до 10% от дохода (выручки) за последний отчетный год, предшествующий году наложения штрафа. Согласно финансовой отчетности ГП "Гарантированный покупатель" за 2020 год, чистый доход составлял 67 млрд грн, соответственно штраф составит 6,7 млрд грн", – считает Трохимец.

Он убежден, что уголовная ответственность для руководителя ГП "Гарантированный покупатель" – неотвратимое следствие за незаконные сделки со средствами "зеленых" инвесторов, поскольку отзыв госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по "зеленому" тарифу, выходит за пределы закона.

"Дальнейшее затягивание невыплат отдельным "зеленым" будет уже иметь уголовную ответственность для должностных лиц, которые давали неправомерные указания", – считает эксперт.

Трохимец напомнил, что в Хозяйственном суде Киева представители "Гарантированного покупателя" признались, что решение не платить по долгу было принято "на самом верху".

"На рынке ходят слухи, что и.о. директора "ГарПока" планирует авансом распределить между производителями "зеленой" электроэнергии отозванные и причитающиеся группе ДТЭК платежи на 3 млрд грн. Это станет грубым нарушением законов Украины", – заявил юрист.