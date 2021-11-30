Новый глава "Гарантированного покупателя" подал в отставку

Улида написал заявления об увольнении по собственному желанию "в связи с ухудшением состояния здоровья" Фото: poltava.to

"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", – сказано в сообщении.

Накануне "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября Кабинет Министров Украины сообщил, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка". Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".