"Болезненные напоминания о том, что государственные институты Украины слабы". Профессор Колумбийского университета – о "зеленых" облигациях

Крупнейший производитель ВИЭ не получил выплат по задолженности, это, вероятно, позволило ЕБРР задуматься о разумности инвестирования в долг "Укрэнерго", считает эксперт Фото: depositphotos.com

"События, предшествовавшие и последовавшие за этим выпуском долга, являются болезненными напоминаниями о том, что государственные институты Украины слабы и не могут выполнять основные экономические обязанности государства", – заявил он, подчеркнув, что энергетическому сектору Украины необходима политика для продвижения синхронизации с ЕС.

Он считает дорогим заимствование. По данным эксперта, доходность пятилетних "зеленых" облигаций "Укрэнерго" составила 6,875%. Буйтер отметил, что доходность пятилетних казначейских облигаций США, размещенных в тот же день, что и облигации "Укрэнерго", составила 1,19%.

"Очевидно, что не все хорошо с кредитоспособностью украинского государства, которое имеет низкий рейтинг – не выше B – [подтвержденный] тремя ведущими рейтинговыми агентствами. Причиной такого плохого кредитного рейтинга является история фискального сбоя. Государственные расходы высоки для страны по ВВП на душу населения в Украине", – добавил профессор.

Буйтер подчеркнул, что долгов у госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями возобновляемой энергии не должно было быть.

"Стоимость "зеленой" облигации в национальной валюте составила около 21,6 млрд грн. Общий долг перед производителями ВИЭ оценивается в 28 млрд грн на начало ноября 2021 года. Можно было легко привлечь больше средств… Фактически "Укрэнерго" перечислило "Гарантированному покупателю" не более 19,3 млрд грн, из которых только 16,3 млрд грн было выделено производителям ВИЭ. Согласно правилам, всем производителям ВИЭ должна быть выплачена одинаковая доля задолженности перед ними. Этого не случилось. 3 млрд грн, которые должен был получить крупнейший производитель ВИЭ, остались неоплаченными. Директора "Гарантированного покупателя" правительство быстро уволило, когда оно отказалось согласиться с этим очевидным нарушением правил. Это, видимо, позволило ЕБРР задуматься о разумности инвестирования в долг "Укрэнерго", – пишет он.