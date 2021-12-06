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ПОЛИТИКА

Конфликт Офиса президента с ДТЭК из-за "зеленых" еврооблигаций снижает инвестиционную привлекательность Украины – обзор Concorde Capital

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Выплаты по долгам получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ
Выплаты по долгам получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ
Фото: renewables.dtek.com

На доверие иностранных инвесторов к Украине негативно повлиял скандал, связанный с невыплатой долга компании ДТЭК ВИЭ со стороны государства, пишет 6 декабря "Цензор.НЕТ" со ссылкой на обзор инвестиционной компании Concorde Capital.

"Последними проявлениями обострения конфликта стали невыплата компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова 3 млрд грн от государственной компании и взаимные публичные обвинения [президента Украины Владимира] Зеленского и Ахметова в прошлую пятницу", – цитирует издание обзор компании.

Также в Concorde Capital отметили, что для давления на бизнес Ахметова власти подключили правоохранителей. 

"Использование правоохранительных органов для борьбы с политическими (или бизнес-) оппонентами было излюбленным инструментом украинских властных посредников. Зеленский, увы, не исключение. Это еще больше подрывает инвестиционную привлекательность Украины", – подчеркнул инвестиционный аналитик Александр Паращий. 

Контекст:

Генпрокурор Ирина Венедиктова 2 декабря заявила об активизации более 200 уголовных производств в отношении лиц из "орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики". Она не назвала имени украинского миллиардера Рината Ахметова, но намекнула, что речь идет о нем. Также это подтверждают источники издания LIGA.net в правоохранительных органах. 

Журналисты, блогеры и политологи и политики отреагировали на заявление генпрокурора, "ГОРДОН" собрал самые яркие посты по этому поводу в соцсетях.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации на сумму $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

30 ноября и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.

29 ноября "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Адвокаты ДТЭК предупредили ГП "Гарантированный покупатель" и Кабмин Украины о возможных сроках заключения и арестах активов за невыплату долга по еврооблигациям.

Теги: инвестиции, энергетика, бизнес, правительство, ДТЭК, электроэнергия, облигации, долги, Владимир Зеленский, еврооблигации, Александр Паращий, Гарантированный покупатель, зеленый тариф
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