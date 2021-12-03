"Неужели к Бене нет вопросов?" Соцсети отреагировали на пост Венедиктовой о делах против лиц, вероятно, из окружения Ахметова

Она не назвала имени украинского миллиардера Рината Ахметова, но намекнула, что речь о нем. Также это подтверждают источники издания LIGA.net в правоохранительных органах.

"В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов. Повторюсь и подчеркну: я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и так далее", – написала генпрокурор.

На ее пост отреагировали соцсети. "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких реакций.

"Венедиктова в вполне однозначных и прямых формулировках публично заявила, что власть начинает преследование "не указано кого" по политическим причинам (но и по частным – личная обида президента). Но формулировки выбраны такие, чтобы точно все поняли, о ком идет речь. И чтобы не было сомнений, что это именно политическое преследование", – написал политолог Алексей Голобуцкий, выразив сомнение в том, что "Венедиктова вдруг настолько упала в обморок, чтобы так подставлять себя".

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач добавил, что "так расписаться в политическом преследовании нужно уметь".

"А поднять этих 200 дел до того, как Ахметов сказал Владимиру Александровичу по телевизору нет не было смелости? А сотни дел против других олигархов пока полежат? Но президент ценит не просто преданность, а именно демонстративную преданность. Генпрокурор всегда был палочкой желаний для президента, но чтобы так", – возмутился он.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов считает, что с этим заявлением политическая борьба власти против Ахметова вышла на новый уровень.

"Политическая борьба "слуг народа" (при поддержке [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского) против Ахметова ранее велась на поле пресс-конференций, заявлений, были приняты и первые системные меры по ряду статей законопроекта 5600, по тарифам "Укрзалізниці", которые повысят собираемость налогов и выплат. Но впервые заявлено, что может быть начато какое-то движение по уголовным делам. Теперь посмотрим, угроза это или очередное приглашение к переговорам. Для общества борьба власти и олигархов это хорошо в плане того, что теплая ванна на всех крупнейших телеканалах, в которой власть плескалась более двух лет, пока не вернется. А значит будет много интересных информационных сюжетов и больше открытости. Государство качало и ранее, но тогда уровень качки по телеканалам был почти незаметен. Рецепт деолигархазации очевиден – власть должна опираться на суды, институты, правовые решения, на антимонопольный комитет, а не на самолет с Миндичем. Что ж, посмотрим, какова теперь будет судьба дел по Ахметову – также будут лежать как по Коломойскому, или что-то получит ход", – отметил он.

"Ирина Валентиновна стремительно нашла 200 дел против Рината Леонидовича. Гвозди бы делать с этих людей", – отметил журналист Андрей Сантарович.

Фото: Andrei Santarovich / Facebook

Блогер Алексей Наумович предположил, что настоящая деолигархизация – "это когда генпрокурор сдувает пыль с не только 200 дел Ахметова, но и с дел того же Коломойского".

"Неужели к Бене нет вопросов? Иначе это похоже на ручное управление правосудием в пользу Игоря Валерьевича и других олигархов", – добавил он.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что "пока остальные олигархи могут спать спокойно", так как у Офиса генпрокурора "куча работы".

"Если я верно понял позицию генерального прокурора по поводу готовности беспощадно бороться с одним олигархом минимум 200 уголовными делами, то в случае ее увольнения за предыдущее бездействие, Венедиктова обвинит Зеленского в работе на Ахметова. Волнуюсь за Игоря Валерьевича, как он переживет этот удар", – сыронизировал он.

Сооснователь издания "Наші гроші" Юрий Николов напомнил, что год назад Венедиктова "строго поручала провести ревизию дел по "Большому строительству". И ничего. Ни один вор не пострадал".

В комментариях к посту он отметил, что в международных судах "куда меньшие истории воспринимают как политическое преследование".