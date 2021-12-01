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Глава УЕФА вручил Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award

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Александер Чеферин вручил награду Ринату Ахметову
Александер Чеферин вручил награду Ринату Ахметову
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Президент УЕФА Александер Чеферин вручил президенту футбольного клуба "Шахтер" Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений "Шахтера" за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Чеферин напомнил, что за 22 года "Шахтер" одержал победу в 13 чемпионатах Украины, завоевал 11 национальных Кубков, а также победил в финале Кубка УЕФА в 2009 году.

После вручения награды был организован официальный обед, в котором приняли участие Чеферин, Ахметов, а также Сергей Палкин (генеральный директор ФК "Шахтер"), Дарио Срна (хорватский легионер, игравший за "Шахтер") и Звонимир Бобан (хорватский футболист).

"Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Но любая награда для меня – это же не моя заслуга, это заслуга всего коллектива ФК "Шахтер" и, конечно, прежде всего наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье ФК "Шахтер", всем нашим болельщикам, – цитирует Ахметова пресс-служба клуба. – Все, что я делаю, я делаю прежде всего для болельщиков. Мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи и они получали огромное удовольствие от игры".

Контекст:

По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Ахметов владеет группой компаний СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент"). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба "Шахтер".

Теги: футбол, Ринат Ахметов, УЕФА, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Александер Чеферин, награда, Дарио Срна
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