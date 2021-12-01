Глава УЕФА вручил Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award

Чеферин напомнил, что за 22 года "Шахтер" одержал победу в 13 чемпионатах Украины, завоевал 11 национальных Кубков, а также победил в финале Кубка УЕФА в 2009 году.
После вручения награды был организован официальный обед, в котором приняли участие Чеферин, Ахметов, а также Сергей Палкин (генеральный директор ФК "Шахтер"), Дарио Срна (хорватский легионер, игравший за "Шахтер") и Звонимир Бобан (хорватский футболист).
"Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Но любая награда для меня – это же не моя заслуга, это заслуга всего коллектива ФК "Шахтер" и, конечно, прежде всего наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье ФК "Шахтер", всем нашим болельщикам, – цитирует Ахметова пресс-служба клуба. – Все, что я делаю, я делаю прежде всего для болельщиков. Мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи и они получали огромное удовольствие от игры".
По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.
Ахметов владеет группой компаний СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент"). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба "Шахтер".