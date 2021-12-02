Венедиктова поручила "активизировать" уголовные дела против лиц "из орбиты владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики". СМИ пишут, что речь идет об Ахметове

Венедиктова: Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в стороне Фото: ЕРА

Она заявила, что "большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон", а в последние недели украинцы "стали телезрителями разнообразных необычных шоу".

"Единственное, на что я вправе – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат. Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в стороне. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов. Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и так далее", – написала она, не называя имен.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах говорит, что этот владелец телеканалов – украинский миллиардер Ринат Ахметов.

По словам Венедиктовой, предварительный анализ показал, что речь идет более чем о 200 уголовных производствах.

"Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен. С целью персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам", – добавила генпрокурор.