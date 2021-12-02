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ПОЛИТИКА

Венедиктова поручила "активизировать" уголовные дела против лиц "из орбиты владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики". СМИ пишут, что речь идет об Ахметове

Венедиктова: Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в стороне
Венедиктова: Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в стороне
Фото: ЕРА

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 декабря сообщила в Facebook, что поручила "активизировать" уголовные дела против лиц "из орбиты владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики".

Она заявила, что "большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон", а в последние недели украинцы "стали телезрителями разнообразных необычных шоу".  

"Единственное, на что я вправе – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат. Не думаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис генпрокурора должен отсиживаться в стороне. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов. Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и так далее", – написала она, не называя имен. 

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах говорит, что этот владелец телеканалов – украинский миллиардер Ринат Ахметов. 

По словам Венедиктовой, предварительный анализ показал, что речь идет более чем о 200 уголовных производствах. 

"Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен. С целью персонифицировать ответственность, я войду в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам", – добавила генпрокурор. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4945503412129221

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента Украины Владимира Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархахПо данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой. Но бизнесмен опроверг эту информацию. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул он.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении. 

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента. 

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Бизнесмен назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил Ахметов.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, уголовное производство, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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