Адвокаты ДТЭК предупредили ГП "Гарантированный покупатель" и Кабмин Украины о возможных сроках заключения и арестах активов за невыплату долга по еврооблигациям

"Английские юристы ДТЭК ВИЭ считают, что в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и членов Кабинета Министров Украины имеются признаки преступлений по праву Англии", – цитируют письмо журналисты.
Документ адвокаты направили в "Гарантированный покупатель", Кабмин, "Укрэнерго", Министерство энергетики и Офис президента.
Юристы заявили, что по английскому праву в действиях лиц, ответственных за решение и поведение "Гарантированного покупателя", в том числе главы компании Вадима Улиды, а также членов Кабмина, есть признаки состава преступления. Авторы перечислили нормы британского права, которые, по их мнению, были нарушены: завладение преступным имуществом (ст. 329 закона о преступных доходах 2002 года), отмывание денег (ст. 328 закона о преступных доходах 2002 года), ложное или обманчивое заявление (ст. 89 закона о финансовых услугах 2012 года), мошенничество путем ложного представления (ст. 2 закона о мошенничестве 2006 года), мошенничество путем злоупотребления служебным положением (ст. 4 закона о мошенничестве 2006 года).
"Приведенные преступления тяжкие, по которым предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы", – сказано в письме.
Согласно английскому праву, связанные с отмыванием денег преступления обладают экстерриториальным действием, а это значит, что они будут применяться и к действиям за пределами Великобритании, отметили адвокаты и добавили, что указанные преступления может расследовать и правоохранительная система Англии.
"В том случае, если "Гарантированный покупатель" немедленно не произведет оплату 3,04 млрд грн в пользу ДТЭК ВИЭ, английские адвокаты ДТЭК обратятся в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority) и Управление по вопросам серьезного мошенничества Соединенного Королевства (Serious Fraud Office) для расследования приведенных преступлений и привлечения виновных к ответственности", – сказано в документе.
Юристы добавили, что при этом с началом расследования активы всех причастных лиц могут быть арестованы.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации на сумму $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.
Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.
30 ноября и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.
29 ноября "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.