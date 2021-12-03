Адвокаты ДТЭК предупредили ГП "Гарантированный покупатель" и Кабмин Украины о возможных сроках заключения и арестах активов за невыплату долга по еврооблигациям

Если "Гарантированный покупатель" немедленно не рассчитается по долгу, английские адвокаты ДТЭК обратятся в Городскую полицию Лондона и другие органы Фото: dtek.com

"Английские юристы ДТЭК ВИЭ считают, что в действиях должностных лиц "Гарантированного покупателя" и членов Кабинета Министров Украины имеются признаки преступлений по праву Англии", – цитируют письмо журналисты.

Документ адвокаты направили в "Гарантированный покупатель", Кабмин, "Укрэнерго", Министерство энергетики и Офис президента.

Юристы заявили, что по английскому праву в действиях лиц, ответственных за решение и поведение "Гарантированного покупателя", в том числе главы компании Вадима Улиды, а также членов Кабмина, есть признаки состава преступления. Авторы перечислили нормы британского права, которые, по их мнению, были нарушены: завладение преступным имуществом (ст. 329 закона о преступных доходах 2002 года), отмывание денег (ст. 328 закона о преступных доходах 2002 года), ложное или обманчивое заявление (ст. 89 закона о финансовых услугах 2012 года), мошенничество путем ложного представления (ст. 2 закона о мошенничестве 2006 года), мошенничество путем злоупотребления служебным положением (ст. 4 закона о мошенничестве 2006 года).

"Приведенные преступления тяжкие, по которым предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы", – сказано в письме.

Согласно английскому праву, связанные с отмыванием денег преступления обладают экстерриториальным действием, а это значит, что они будут применяться и к действиям за пределами Великобритании, отметили адвокаты и добавили, что указанные преступления может расследовать и правоохранительная система Англии.

"В том случае, если "Гарантированный покупатель" немедленно не произведет оплату 3,04 млрд грн в пользу ДТЭК ВИЭ, английские адвокаты ДТЭК обратятся в Городскую полицию Лондона, Управление финансового контроля Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority) и Управление по вопросам серьезного мошенничества Соединенного Королевства (Serious Fraud Office) для расследования приведенных преступлений и привлечения виновных к ответственности", – сказано в документе.

Юристы добавили, что при этом с началом расследования активы всех причастных лиц могут быть арестованы.