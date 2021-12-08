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В Dragon Capital заявили, что рейтинги ДТЭК ВИЭ снизились из-за политического вмешательства

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Dragon Capital: Негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова
Dragon Capital: Негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова
Фото: bankomet.com.ua

Вмешательство украинских чиновников в сектор "зеленой" энергетики в вопросе выплаты долгов привело к снижению рейтинга компании ДТЭК ВИЭ, пишет 8 декабря со ссылкой на аналитический обзор Dragon Capital агентство "РБК-Украина".

"Мы считаем, что негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова… Хотя вероятность того, что ДТЭК ВИЭ столкнется с финансовым дефицитом в финансировании строительства ветростанции в Тилигуле, вполне реальна", – цитируют журналисты обзор компании.

В Dragon Capital считают, что "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" должны сейчас иметь дополнительную ликвидность, чтобы полностью оплатить генерацию из возобновляемых источников энергии и погасить часть старого долга.

Контекст:

Скандал с манипуляциями целевыми средствами, привлеченными "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, привел к снижению рейтинга ДТЭК ВИЭ, заявила пресс-служба компании 7 декабря. Согласно сообщению, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с уровня "B-" до уровня "CCC+". На решение агентства повлияли незаконные действия должностных лиц государственных компаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за произведенную "зеленую" электроэнергию, заявили в компании.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. "Обозреватель" также писал, что по состоянию 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ. На сегодняшний день оплата ДТЭК ВИЭ также все еще не поступила.

Это деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации на сумму $825 млн для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

Компания ДТЭК ВИЭ после блокирования расчетов заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов. Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020–2021 годы составляет 4,3 млрд грн.

30 ноября и.о. директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении.

29 ноября "Гарантированный покупатель" направил Кабинету Министров Украины как учредителю и субъекту управления предприятием письмо с просьбой объяснить, как действовать с "3,04 млрд грн, которые находятся на счете предприятия и поступили в соответствии с постановлением №1049 "О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам ЧАО "НЭК "Укрэнерго" для расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф". Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Адвокаты ДТЭК предупредили ГП "Гарантированный покупатель" и Кабмин Украины о возможных сроках заключения и арестах активов за невыплату долга по еврооблигациям.

Теги: Ринат Ахметов, рейтинг, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, финансы, Dragon Capital, Гарантированный покупатель
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