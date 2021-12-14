В Офисе президента заявили, что ОП не имеет отношения к блокировке выплаты долга за "зеленую" электроэнергию

"Ваш адвокатский запрос о предоставлении правовой помощи ДТЭК Ботиевская ВЭС, связанной с деятельностью ГП "ГарПок" и АО "Ощадбанк", рассмотрен. Сообщаем, что заращиваемая вами информация не касается полномочий Офиса президента Украины", – цитирует издание полученный документ.
"Главком" отмечает, что адвокатская компания направила запрос в Офис президента после официальных заявлений уполномоченного представителя ГП "Гарантированный покупатель" в Хозяйственном суде Киева. Он сообщил, что решение о блокировке платежей в адрес ДТЭК было принято "на самом-самом верху".
Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.
После действий с финансами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.