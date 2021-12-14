В Офисе президента заявили, что ОП не имеет отношения к блокировке выплаты долга за "зеленую" электроэнергию

Адвокаты получили ответ на свой запрос из Офиса президента Фото: unn.com.ua

"Ваш адвокатский запрос о предоставлении правовой помощи ДТЭК Ботиевская ВЭС, связанной с деятельностью ГП "ГарПок" и АО "Ощадбанк", рассмотрен. Сообщаем, что заращиваемая вами информация не касается полномочий Офиса президента Украины", – цитирует издание полученный документ.

"Главком" отмечает, что адвокатская компания направила запрос в Офис президента после официальных заявлений уполномоченного представителя ГП "Гарантированный покупатель" в Хозяйственном суде Киева. Он сообщил, что решение о блокировке платежей в адрес ДТЭК было принято "на самом-самом верху".