Блокирование выплат "зеленым" инвесторам в Украине носит политический характер – британское агентство REDD

В REDD сравнили прибыльность ценных бумаг украинских компаний, в частности ДТЭК ВИЭ, до и после блокирования платежей Фото: depositphotos.com

"Были удержаны суммы, причитающиеся компании "ДТЭК ВИЭ", несмотря на то, что государственная компания "Укрэнерго" в начале ноября привлекла облигацию для выплаты именно для этой цели (выплаты компаниям ВИЭ долгов)", – цитирует портал полученный в свое распоряжение отчет.

В REDD считают, что политическая подоплека подобных решений негативно влияет на отношение внешних инвесторов к Украине.

"REDD сравнивает прибыльность ценных бумаг украинских компаний, в частности ДТЭК ВИЭ, до и после блокирования платежей. Как результат – доходность облигаций DTEK Renewables €325 млн 8,5% со сроком погашения до 2024 года возросла с 7,65% до 12,09%", – отмечает "Главком" со ссылкой на документ.