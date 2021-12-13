Блокирование выплат "зеленым" инвесторам в Украине носит политический характер – британское агентство REDD

"Были удержаны суммы, причитающиеся компании "ДТЭК ВИЭ", несмотря на то, что государственная компания "Укрэнерго" в начале ноября привлекла облигацию для выплаты именно для этой цели (выплаты компаниям ВИЭ долгов)", – цитирует портал полученный в свое распоряжение отчет.
В REDD считают, что политическая подоплека подобных решений негативно влияет на отношение внешних инвесторов к Украине.
"REDD сравнивает прибыльность ценных бумаг украинских компаний, в частности ДТЭК ВИЭ, до и после блокирования платежей. Как результат – доходность облигаций DTEK Renewables €325 млн 8,5% со сроком погашения до 2024 года возросла с 7,65% до 12,09%", – отмечает "Главком" со ссылкой на документ.
Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Компания "ДТЭК ВИЭ" заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.