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Иностранные банки будут обжаловать действия властей Украины по блокированию денег от "зеленых" еврооблигаций – СМИ

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Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн
Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн
Фото: depositphotos.com

Иностранные банки планируют обжаловать действия властей Украины по блокированию выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, которые национальная энергокомпания "Укрэнерго" привлекла для погашения долгов перед производителями электроэнергии из альтернативных источников. Об этом 14 декабря написало агентство "РБК-Украина" со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ.

Юристы сообщили о своей позиции "Укрэнерго" как эмитенту еврооблигаций, а также ключевым иностранным финансовым учреждениям: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Rothschild & Cie, Bank of New York Mellon. Эти учреждения были привлечены к организации выпуска и обращения еврооблигаций.

"В частности, организации были проинформированы о признаках нарушений уголовного законодательства Англии и исследовании факта наличия события нарушения обязательств Украины относительно необеспечения надлежащего целевого использования средств еврооблигаций на пропорциональную выплату долгов всем "зеленым" производителям", – сказано в сообщении агентства. 

"РБК-Украина" пишет, что банки будут обжаловать действия властей Украины.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: банки, Укрэнерго, ДТЭК, Ощадбанк, электроэнергия, облигации, долги, деньги, законодательство, еврооблигации, ущерб, выплаты, финансы, Deutsche Bank, власть, блокирование, Rothschild, Goldman Sachs, Гарантированный покупатель
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