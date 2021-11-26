Зеленский: Как нельзя импортировать электричество из Беларуси? А если будет не хватать на какой-то город?

Зеленский говорил об этом в контексте критики телеканалов из медиагруппы "Украина".

"Вы выходите, говорите... Вы себя считаете порядочным человеком? – обратился он к ведущему Савику Шустеру, программа которого выходит на этих каналах. Шустер ответил утвердительно.

"Вы меня хорошо знаете. Вы являетесь одним из дестабилизаторов в стране. Почему? Вы берете тему энергетическую и раскладываете ее. Государство не закупило уголь... Вы же умный человек, вы знаете, что тепловая генерация государству принадлежит меньше, чем частным структурам? Ответственность за закупку угля лежит на частных структурах так же, как и на государстве", – продолжил он.

Зеленский высказал мнение, что закупка угля должна быть солидарной работой государства и бизнеса.

"Если я договариваюсь на высшем уровне с США, чтобы приплыло сюда 11 кораблей угля, я что говорю: "Нам давайте, а ДТЭК не давайте?" Этого и близко нет. Нам надо. Отопительный сезон в нашей стране. Тепловая генерация генерируется и частными структурами, и государством. Это называется "объединенные усилия". Хотя еще вчера на вашем канале я увидел: "Нет ничего, не готовы, не закупили..." Ну это же война. Ну сложно этот уголь получить. Уголь же импортировался из РФ, вы же это прекрасно знаете. А если у нас не хватает электричества, нужно импортировать его. Вы тут же показываете: "Нельзя импортировать электричество из Беларуси". Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с РФ не идет. Что должно делать государство? Это же на голову не натянешь – то, что у вас там [на каналах медиагруппы "Украина"] происходит. Поэтому я и говорю, что это медиавойна", – заявил он.