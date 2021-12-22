"Драматическая разница". Министр энергетики сравнил стоимость электроэнергии в Украине и соседних странах

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию", – сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что тариф на электроэнергию для украинцев значительно ниже, чем тарифы в соседних странах.

"На 21 декабря этого года цена в Украине в объединенной энергосистеме 2886 грн за 1 МВт/ч, в Бурштынском энергоострове – 2152 грн. Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница. В Польше аналогичная базовая нагрузка, цена составляет 9539 грн, в Румынии – 12 155 грн, в Венгрии – 12 936 грн, в Словакии – 12 918 грн", – объяснил министр энергетики.