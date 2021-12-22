ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Драматическая разница". Министр энергетики сравнил стоимость электроэнергии в Украине и соседних странах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галущенко: Правительству удалось обеспечить стабильные цены
Галущенко: Правительству удалось обеспечить стабильные цены
Фото: Герман Галущенко / Facebook

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге 21 декабря заявил, что стоимость электроэнергии в нынешнем отопительном сезоне увеличивать не будут. Об этом сообщило агентство УНИАН.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию", – сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что тариф на электроэнергию для украинцев значительно ниже, чем тарифы в соседних странах.

"На 21 декабря этого года цена в Украине в объединенной энергосистеме 2886 грн за 1 МВт/ч, в Бурштынском энергоострове – 2152 грн. Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница. В Польше аналогичная базовая нагрузка, цена составляет 9539 грн, в Румынии – 12 155 грн, в Венгрии – 12 936 грн, в Словакии – 12 918 грн", – объяснил министр энергетики.

Контекст:

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-ч. 11 августа Кабмин снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт (этот тариф начал действовать 1 октября).

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что осенне-зимний период в стране пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Заявление последовало на фоне сложной ситуации с обеспечением энергетическим углем украинских теплоэлектроцентралей и электростанций.

Теги: Румыния, Польша, Словакия, энергетика, Венгрия, правительство, цены, отопительный сезон, тарифы, электроэнергия, украинцы, брифинг, цена, энергосистема, Герман Галущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube G
"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже
"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (434430)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (168701)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (97916)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (73272)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (45658)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (45256)
7
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (44152)
8
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (43060)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS