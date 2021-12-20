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В Якутии более 78 тыс. человек остались без электроэнергии при температуре -50 °С

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83 населенных пункта остались без света из-за аварии
83 населенных пункта остались без света из-за аварии
Фото: depositphotos.com

В ночь на 19 декабря более 78 тыс. человек в пяти районах Якутии остались без электричества из-за аварии на линии электропередач "Майя – Чурапча". Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Авария произошла в 51 км от села Майя на линии протяженностью 120 км.

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников рассказал, что под отключение попали 83 населенных пункта. Без света остались 17,5 тыс. жилых домов, в которых живет 78 251 человек, в том числе 24,5 тыс. детей.

После аварии в пострадавших населенных пунктах были подключены дизельные электростанции.

Вечером 19 декабря пресс-служба правительства Якутии написала, что аварию устранили и полностью восстановили электроснабжение. Чиновники подчеркнули, что энергетики работали в "крайне тяжелых условиях" – при плохой видимости, густом снеге и температуре до -50 °С.

Контекст:

Республика Саха (Якутия) – самый большой по площади субъект Российской Федерации. Климат в Якутии резко континентальный. Разница температур самого холодного месяца (января) и самого теплого (июля) составляет 70–75 градусов.

Теги: Россия, климат, авария, электричество, электроэнергия, электроснабжение, Якутия, население
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