В Якутии запретили продажу антисептика для рук после смерти семи человек

19 ноября в якутском селе Томтор девять человек отравились антисептиком на основе метанола. После смерти семи из них Роспотребнадзор Якутии запретил продажу дезинфицирующего средства.

21 ноября Роспотребнадзор ввел запрет на продажу антисептика на основе метанола Фото: depositphotos.com

19 ноября в Республике Саха (Якутия) РФ зарегистрировали девять случаев отравления антисептиком для рук. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Якутии.

По информации ведомства, жители села Томтор купили пятилитровую канистру спиртосодержащего вещества "Кожный антисептик для обработки рук" и выпили его. Семь человек после этого скончались.

"Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 г, тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5–10 г вещества", – сообщил Роспотребнадзор 20 ноября.

21 ноября Роспотребнадзор ввел запрет на продажу антисептика на основе метанола, соответствующее постановление подписал главный санврач Якутии.

В документе сказано, что антисептик для рук производства ИП Калинина Свердловской области необходимо снять с реализации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, в России на 22 ноября зарегистрировано почти 2,07 млн случаев COVID-19, более 35 тыс. человек умерли, выздоровело 1,582 млн.