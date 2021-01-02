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В Якутии в вечной мерзлоте нашли шерстистого носорога

Тушу шерстистого носорога в Якутии обнаружили, когда она вывалилась в результате обрыва берега при оттаивании вечной мерзлоты. Для изучения находки собираются привлечь ученых из Японии и Швеции.

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Находку планируют отправить в Стокгольм
Находку планируют отправить в Стокгольм
Фото: yk24.ru

В республике Якутия РФ в августе 2020 года ученые нашли хорошо сохранвшегося шерстистого носорога. Об этом телеканалу "Якутия 24" рассказал перед новым годом ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны при Академии наук  Валерий Плотников.

По его словам, туша вывалилась в результате обрыва берега при оттаивании вечной мерзлоты.

"Сохранность хорошая, лучше, чем у ранее найденных экземпляров колымского носорога и Саши. Возможно, он относится к позднему плейстоцену", – сказал ученый.

У носорога сохранились все конечности, часть внутренних органов, рог и густая шерсть. По зубам ученые определили, что возраст животного – три-четыре года. Погиб носорог не от голода, он мог упасть в трясину или промоину.

«Если проводить аналогию с современными носорогами, которые живут около 40-50 лет, то найденный экземпляр был примерно в подростковом возрасте. Уже завершился период лактации, он сам питался, ел траву, но, скорее всего, обитал с мамой", – отметил Плотников.

Находку в январе привезут в Якутск, где ученые возьмут образцы тканей и проведут необходимые исследования, затем носорога планируют отправить в Стокгольм.

"Мы давно сотрудничаем со шведским ученым Лове Даленом и ранее уже направляли ему найденных в Якутии львят. Он снова готов принять активное участие в исследовании", – сообщил Плотников.

В исследовании примет участие палеонтолог из Японии, его пригласили для проведения томографии.

Теги: Россия, Швеция, ученые, исследование, Стокгольм, Якутия, мамонт, носорог, находка
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