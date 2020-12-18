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В Бразилии обнаружили новый вид динозавра размером с курицу

Динозавра отнесли к семейству компсогнатидов – мелких хищников юрского и мелового периода, которые охотились на насекомых и небольших позвоночных, говорится в научной статье для журнала Сretaceous Research.

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Новый вид динозавра называется Ubirajara jubatus
Новый вид динозавра называется Ubirajara jubatus
Фото: eurekalert.org

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, обитавшего на территории современной Южной Америки. Находку ученые описали в статье для журнала Сretaceous Research на сайте ScienceDirect. 

Породу, в которой нашли отпечатки тела неизвестного ящера, добыли на северо-востоке Бразилии. Проанализировав окаменелости, ученые выяснили, что тело динозавра было покрыто сложными покровными структурами, которые связаны с поведением, в том числе с терморегуляцией, инкубацией яиц и сексуальным проявлением.

Ученые отнесли его к семейству компсогнатидов – мелких хищников, живших в юрском и меловом периодах и охотившихся на насекомых и небольших позвоночных, таких как лягушки и ящерицы.

Издание американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert пишет, что новый вид динозавра под названием Ubirajara jubatus оказался размером примерно с курицу. На языке коренного бразильского народа тупи ubirajara означает "властелин копья".

На спине динозавра был небольшой гребень из длинных перьев. Новый вид обладал уникальной особенностью, которая не встречалась у ранее известных динозавров, – из области плеч у него росли жесткие длинные шипы, по два с каждой стороны.

"Скорее всего, самцы использовали их, чтобы привлекать внимание самок, выяснять отношения с другими самцами или же для отпугивания потенциальных врагов", – рассказал один из авторов исследования профессор Портсмутского университета Великобритании Дэвид Мартилл.

Динозавр Ubirajara jubatus жил около 110 млн лет назад, во время аптского этапа мелового периода и связан с европейским динозавром Compsognathus, говорится в статье EurekAlert.

Теги: Бразилия, ученые, динозавры, исследование, палеонтология, находка
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