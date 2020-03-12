Ученые нашли в янтаре динозавра размером с колибри

Ученые обнаружили в Северной Мьянме фрагмент скелета динозавра мезозойской эры, по размеру напоминающего колибри. Об этом 11 марта сообщает журнал Nature.
Череп динозавра находился в янтаре, возраст которого составляет примерно 99 млн лет. Неизвестный ранее вид назвали Oculudentavis khaungraae.
По данным ученых, глаза миниатюрного динозавра была похожи на глаза некоторых ныне живущих ящериц.
Один из членов исследовательской группы, профессор Цзэн Гуовей отметил, что ископаемое потеряло часть кожи и тканей из-за ветровой эрозии и небрежности шахтеров, пишет Daily Mail.