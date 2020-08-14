В Великобритании случайно обнаружили новый вид динозавров

Исследователи окаменелостей случайно обнаружили новый вид динозавров, занимаясь раскопками на острове Уайт в Великобритании. Ученые назвали его Vectaerovenator inopinatus.

Части скелетов, принадлежащих представителям ранее неизвестного науке вида динозавров-хищников мелового периода, обнаружили исследователи при раскопках окаменелостей на острове Уайт в Великобритании. Об этом сообщил портал Sci-news. Новый вид динозавров назвали Vectaerovenator inopinatus.

Окаменелые кости шеи, спины и хвоста нового динозавра были обнаружены в течение нескольких недель в 2019 году двумя отдельными исследователями и одной семейной группой.

Ученые, исследовавшие окаменелые останки, пришли к выводу, что эти динозавры жили более 115 млн лет назад – в меловой период – и имели размер до четырех метров в длину.

Все кости, которые удалось откопать, были наполнены воздухом, что указывает на их очень хрупкую структуру.

По мнению ученых, воздушные мешочки в костях динозавров, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких и, вероятно, помогали обеспечить эффективную дыхательную систему и облегчить скелет.

Ученые заявили, что данных о динозаврах середины мелового периода в Европе не так много, поэтому находка дала возможность расширить понимание разнообразия видов динозавров того времени.