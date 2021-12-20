С начала года "ДТЭК Энерго" нарастила отпуск электроэнергии на 10%

"Вся страна ожидает бесперебойного прохождения холодов. Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования показатель за последние 10 месяцев", – цитирует пресс-служба генерального директора компании Ильдара Салеева.
В "ДТЭК Энерго" отметили, что ТЭС используют уголь как собственной добычи, так и импортируемый.
"Так, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн тонн угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть около 17 млн тонн газового угля. Также "ДТЭК Энерго" продолжает импортировать топливо для нужд собственной генерации. В ноябре было импортировано 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца – около 455 тыс. тонн. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн тонн импортного угля", – подытожили в компании.
Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".
В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.
8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля, сообщало издание ZN.UA 16 декабря. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).
17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две теплоэлектростанции и две теплоэлектроцентрали переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.