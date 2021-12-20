С начала года "ДТЭК Энерго" нарастила отпуск электроэнергии на 10%

"Вся страна ожидает бесперебойного прохождения холодов. Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования показатель за последние 10 месяцев", – цитирует пресс-служба генерального директора компании Ильдара Салеева.

В "ДТЭК Энерго" отметили, что ТЭС используют уголь как собственной добычи, так и импортируемый.

"Так, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн тонн угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть около 17 млн тонн газового угля. Также "ДТЭК Энерго" продолжает импортировать топливо для нужд собственной генерации. В ноябре было импортировано 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца – около 455 тыс. тонн. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодняшний день законтрактовано более 1 млн тонн импортного угля", – подытожили в компании.