На ТЭС Ахметова запасы угля выросли на 35%, на государственных станциях – снизились на 15%

В Украину прибыли уже три корабля с углем из США Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Как сообщает издание, шесть из восьми станций ДТЭК нарастили свои запасы угля, на двух – Криворожской и Луганской ТЭС – они снизились.

"Поставки на Луганскую ТЭС заблокированы Россией с 1 ноября. На станцию нет технической возможности подвозить уголь, поскольку подъездной путь к ТЭС лежит только через оккупированную территорию Луганской области или территорию РФ", – напомнил "Главком".

На государственных ТЭС "Центрэнерго" на 68% упали запасы угля на Углегорской ТЭС, на 7% – на Змиевской. На Трипольской ТЭС запасы угля выросли на 4%, Славянская ТЭС "Донбассэнерго" увеличила запас угля на 6 тыс. т – с 29,9 тыс. т до 32 тыс. т, пишет издание.