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На ТЭС Ахметова запасы угля выросли на 35%, на государственных станциях – снизились на 15%

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В Украину прибыли уже три корабля с углем из США
В Украину прибыли уже три корабля с углем из США
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Запасы угля на теплоэлектростанциях компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли с 240 тыс. т до 324 тыс. т или 35%, в то время как на государственных ТЭС за этот период они сократились со 120 тыс. т до 104 тыс. т или на 15%. Об этом 14 декабря пишет "Главком" со ссылкой на опубликованные сегодня данные Министерства энергетики.

Как сообщает издание, шесть из восьми станций ДТЭК нарастили свои запасы угля, на двух – Криворожской и Луганской ТЭС – они снизились.

"Поставки на Луганскую ТЭС заблокированы Россией с 1 ноября. На станцию нет технической возможности подвозить уголь, поскольку подъездной путь к ТЭС лежит только через оккупированную территорию Луганской области или территорию РФ", – напомнил "Главком".

На государственных ТЭС "Центрэнерго" на 68% упали запасы угля на Углегорской ТЭС, на 7% – на Змиевской. На Трипольской ТЭС запасы угля выросли на 4%, Славянская ТЭС "Донбассэнерго" увеличила запас угля на 6 тыс. т – с 29,9 тыс. т  до 32 тыс. т, пишет издание.

Контекст:

22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с углем, предназначенным для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго", второе судно прибыло 2 декабря. По данным "Главкома", на сегодняшний день прибыло и третье судно с 66 тыс. т угля. В декабре – январе 2022 года ДТЭК ожидает прибытие еще трех кораблей. 

Теги: США, уголь, энергетика, ДТЭК, ТЭС, Донбассэнерго, Центрэнерго
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