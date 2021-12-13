В 2021 весь уголь покупается по формуле "Роттердам плюс. Правомерность и правильность формулы очевидна – адвокат

"Все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене "Роттердам плюс". По сути, цена угля в Украине сегодня – это "Роттердам плюс" и альтернатива этому – темные квартиры и холодные батареи. Это признали все, вплоть до президента, исходя из его последних заявлений. В 2021 весь уголь покупается по формуле "Роттердам плюс", – заявила адвокат.

Она добавила, что исходя из открытых данных, рыночные контракты как ДТЭК, так и государственного "Центрэнерго" сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки.

"В 2020 году президент Зеленский подписал меморандум с МВФ, по которому цена на газ в Украине определялась по формуле: европейский индекс плюс стоимость доставки в Украину. Представители обвинения старались не замечать очевидное, звучали тезисы, что дескать газ – это вам не уголь. Там можно, а здесь нет. Теперь же заключение реальных контрактов на поставку угля в Украину по формуле "Роттердам плюс" является неопровержимым доказательством правильности используемой ранее НКРЭКУ методики определения прогнозной цены угля. Учитывая, что внутренние цены на уголь в Украине аналогично подтянулись до этих же значений, правомерность и правильность использования формулы "Роттердам плюс" в период до либерализации рынка электроэнергии является очевидной", – отметила адвокат.